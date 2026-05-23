◇プロ野球 パ・リーグ 楽天-ロッテ(23日、楽天モバイルパーク)楽天・浅村栄斗選手がプロ通算311号となるソロホームランを放ちました。「4番・DH」で出場している浅村選手は同点で迎えた4回の第2打席、ロッテ先発・西野勇士投手のツーシームを引っ張ると打球はレフトのホームランゾーンへ。一時勝ち越しの今季第5号ソロホームランとなりました。これでNPB通算本塁打数が「311」となり、ヤクルト・山田哲人選手と並び現役2位タイに