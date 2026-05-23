女優の奥菜恵（46）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、東京・両国国技館で大相撲を観戦したことを報告した。「父と一緒に相撲観戦！！最高！！幸せ！！」と短くつづり、升席でカメラ目線のショットを投稿。キャップをかぶって名物の国技館やきとりを手に楽しそうな表情を見せている。奥菜は以前から相撲好きを公言し、昨年9月には初めて両国国技館で観戦したことを明かしていた。フォロワーからは「いーなぁ！し