King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）がきょう23日、デビュー8周年記念日を迎え、6月17日午後4時から世界同時配信される動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）の新番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』（全9話）の本予告＆メインキービジュアル解禁された。【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince初のトラベルバラエティーとなる同番組が、6月よりディズニープラスで独