【北京＝東慶一郎】中国国営新華社通信によると、山西省長治市の炭鉱で２２日夜、ガス爆発が発生し、２３日午後までに８２人の死亡が確認された。坑内には行方不明者がいるとみられ、救助活動が続いている。事故発生後、習近平（シージンピン）国家主席は、行方不明者の捜索と負傷者の治療に全力を尽くすよう指示し、事故原因の究明や責任の追及、再発防止も求めた。新華社によると、炭鉱を運営する企業の責任者は当局に拘束