双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、自著のお渡し会を明日に控えた思いを投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子子育て本「いよいよ明日」お渡し会「これからママになる人におすすめ」「わたしの新しいライフワーク」温かい思い込める翔子さんは、去年の9月に出産した双子について、妊娠中から数多くの絵日記を残していて、それらと書き下ろしを合わせた書籍を