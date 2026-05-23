職場に一人はいる、やたらと理屈っぽい新入社員。何を頼んでも「なぜやるんですか」「それ、意味ありますか」と問い返してくる姿に、上司は思わず頭を抱える。生意気と片づけるのは簡単ですが、その”うるさい一言”が組織の常識をひっくり返すことだってあるようです。今回取材に応じてくれたのは、中堅の精密機器製造メーカーに勤める伊藤さん（仮名・42歳）。彼が昨年経験した、ある新入社員をめぐる驚きのエピソードを明か