ダートG3「平安S」は1番人気のロードクロンヌ（牡5＝四位、父リオンディーズ）が逃げた2番人気のナルカミを4コーナーでとらえると、そのまま押し切って1着。今年1月のG2プロキオンS以来となる重賞2勝目を挙げた。鞍上の横山和生（33）はプロキオンS以来となる今年3回目、通算では21回目の重賞V。管理する四位洋文師（53）はプロキオンS以来今年2回目、通算では8回目の重賞勝ち。2着に8番人気のヴァルツァーシャル、3着は4番