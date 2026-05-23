演歌歌手門松みゆき（33）が23日、新曲「酒、ほろほろ…」の発売記念として、東京・目黒区の居酒屋「庄や目黒408店」で一日女将（おかみ）となった。新曲タイトルと“酒”つながりで、大衆酒場を一時貸し切って、ファン限定30人に手作りのかまぼこをふるまいミニライブを行った。かまぼこは出身地の神奈川県小田原市の名物で自身の大好物でもある。酒量は「通常運転だと、ビール500リットルを6本は必ず飲みます。そこからワイン