演歌歌手門松みゆき（33）が23日、新曲「酒、ほろほろ…」の発売記念として、東京・目黒区の居酒屋「庄や目黒408店」で一日女将（おかみ）となった。新曲タイトルと“酒”つながりで、大衆酒場を一時貸し切って、ファン限定30人に手作りのかまぼこをふるまいミニライブを行った。かまぼこは出身地の神奈川・小田原市の名物で自身の大好物でもある。イベントはツーショット撮影会や私物プレゼントの抽せん会、デュエットコーナー