ユヴェントスに所属するカナダ代表FWジョナサン・デイビッド（26）は今夏の去就が注目されている。昨夏リールからユヴェントスに加入したデイビッド。リールでは3シーズン続けて25ゴール以上をマーク（2022-23シーズンは26ゴール、2023-24シーズンは26ゴール、2024-25ゴール）していたが、ユヴェントスでは今シーズン公式戦45試合で8ゴール5アシスト。期待されていたほどのインパクトを残せていない。そんななか、英『TEAMTALK』に