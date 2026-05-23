20日、岡山県玉野市にレントゲンなどの医療機器を備えた検診車が出張し、市民を対象にしたがんの集団検診が行われました。 【写真を見る】玉野市でがんの集団検診検診車の機材などに競輪やオートレースの売上げの一部が使われる【岡山・玉野市】 集団検診は、玉野市のショッピングモールなど3か所で開かれ、合わせて200人あまりが胸部レントゲンなどの検診を受けました。今回使われた検診車は、医療機器の購