イースター航空は、「7月〜8月早割特価」セールを5月20日午前10時から26日まで開催している。片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税が含まれた総額となる。搭乗期間はソウル/仁川行きが7月1日から8月31日まで、釜山行きが7月1日から8月31日まで。・ソウル/仁川行き徳島（11,230円）、福岡（14,330円）、大阪/関西（14,630円）、東京/成田（15,070円）、沖縄/那覇（15,130円）、札幌/千歳（16,910円）・釜山行き熊本（1