日本航空（JAL）は、「シングルモルト久住 JAL EXCLUSIVE 2026」を国際線機内販売で数量限定販売する。大分県竹田市久住町の久住蒸溜所は、醤油蔵や酒販業を営んできた津崎商事が2021年に開設した蒸溜所で、翌年に発表した原酒が世界的なウイスキーコンテストの若いスピリッツ部門を受賞するなど注目を集めている。今回の「シングルモルト久住 JAL EXCLUSIVE 2026」は同蒸溜所のノンピートタイプのシングルモルトで、3年間熟成させ