ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・女子スロープスタイル決勝で同種目日本勢初の金メダルに輝いた深田茉莉（ヤマゼン）が、２３日までに自身のインスタグラムを更新し、着物姿を披露した。深田は「このたび、紫綬褒章を受章しましたとても光栄で、身の引き締まる思いです」と書き出すと、「このような素晴らしい賞をいただけたことに感謝しながら、これからも自分らしく頑張っていきます」と一言つづった。そして、「