◆レスリング明治杯全日本選抜選手権第３日（２３日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子５０キロ級で２１年東京五輪女王の須崎優衣（キッツ）が、準々決勝から危なげなく勝ち上がり、２４日の決勝に進んだ。初戦だった準々決勝でフォール勝ちするとリズムに乗り、続く準決勝ではテクニカルスペリオリティーで勝利し、順当に頂上決戦に進ん