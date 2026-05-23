俳優のディーン・フジオカが23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【全身ショット】黒コーデで統一したスーツ姿のディーン・フジオカディーンは、インナー、ジャケット、シューズまで黒で統一したコーディネートで登場。シンプルながらも上品な雰囲気をかもし出しつつ、インナーにはラメがちりばめられ、華やかさを加えた。ゆったりとしたシルエットの