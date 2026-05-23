◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節鹿島―ＦＣ東京（２３日、メルスタ）すでに東地区の１位を確定させている鹿島は、西地区１位との“優勝決定戦”をにらんでＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ関川郁万を先発起用した。Ｗ杯に選出されたＧＫ早川友基（日本代表）、ＤＦキムテヒョン（韓国代表）が５月３０日に第１戦、６月６日第２戦が行われるプレーオフラウンドを欠場することによるもの。加入２年目でチーム最年長の梶川は今大会初