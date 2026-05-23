「ソフトバンク−日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）日本ハム先発の細野がプロ入り最短の３回４失点でＫＯされた。二回まで無安打１四球の立ち上がり。だが、１点リードの三回に４安打２四死球で４点を失った。先頭の今宮にこの日初安打となる左前打で出塁を許すと、犠打と四球などで２死一、二塁とされ、近藤に同点中前打。さらに栗原への死球で満塁となり、柳田に勝ち越し２点二塁打、山本祐にも適時内野安打を浴