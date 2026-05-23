女優沢尻エリカ（40）が23日、都内で約20年ぶりとなる写真集「DAY OFF（デイオフ）」（幻冬舎）刊行記念イベントを行った。デコルテが美しい赤ドレス姿で登場。40代に入り、美容やスキンケアに気を使うようになったという。「歳とともに、ケアしないとダメだと感じるようになってきた。毎日の保湿はかなり気をつけるようになった」と語り「今は紫外線が一番怖い。ガチで」とぶっちゃけて笑わせた。写真集では「休日の1ページ」を