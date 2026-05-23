ボートレースからつの「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２３日、予選２日目が行われた。妻鳥晋也（３４＝香川）は５Ｒで４着も、１２Ｒで２着に踏みとどまり得点率６・００、１９位タイで３日目予選最終日に望みをつなげた。「１Ｍはグリップしてくれた。出足とか、惜しいところにはきている。行かせて差す時にボロが出そうだけど、握って回る分には大丈夫」と初日に比べると手応えも上昇。前半５Ｒの６枠では「伸びに寄せ