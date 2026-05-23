ニッポン放送のラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」などを担当した放送作家・細田哲也氏が２３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。タレントの鈴木紗理奈が、自身の出演していないバラエティー番組で後輩タレントから「嫌いな芸能人」として実名を挙げられたことに不快感を示していた一連の騒動に言及した。騒動の発端は、鈴木が今月２０日に自身のインスタグラムに投稿した「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の