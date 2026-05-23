元巨人監督で評論家の堀内恒夫氏（７８）が２３日、自身のブログを更新。２２日の巨人―阪神戦（東京ドーム）でプロ初猛打賞＆打点をマークした阪神ドラ１・立石正広内野手（２２）を絶賛した。堀内氏は初回に３失点するなど、４回１０安打７失点でＫＯされた巨人先発・井上について「どうした井上。ＤｅＮＡで先発した時と顔つきが全然違うじゃないか。オロオロして醸し出す雰囲気が別人だよ」と指摘すると、伝統の一戦に「