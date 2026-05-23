タレントの藤本美貴が２３日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。率直な思いを明かした。この動画で「大学入学共通テスト」など大学の入り方について学んだ藤本は「とにかく大変です。大学生ってみんなすごいんだなと思う。それが総括です」としみじみ。さらに「親としても私は大学も受けてないし、浪人もしてるわけじゃない。で、子供が『一浪する』って言った時に、それは一浪するべきなのかすら分かんない」と率直な悩