5月23日、京都競馬場で行われた11R・平安ステークス（G3・4歳上オープン・ダ1900m）は、横山和生騎乗の1番人気、ロードクロンヌ（牡5・栗東・四位洋文）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に8番人気のヴァルツァーシャル（牡7・美浦・高木登）、3着に4番人気のタイトニット（牡6・栗東・今野貞一）が入った。勝ちタイムは1:56.9（稍重）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ナルカミ（牡4・美浦・田中博康）は、8着敗退。【プロキオンS】ロー