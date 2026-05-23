【モデルプレス＝2026/05/23】女優の矢吹奈子が5月22日、自身のInstagramを更新。デニムのミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】24歳元韓国アイドル「透明感すごい」美脚際立つデニムミニスカコーデ◆矢吹奈子、デニムミニスカ姿公開矢吹は「風強かった日」とコメントし、風で乱れた髪を押さえている様子など街中でのショットを公開。袖がシースルーの白いトップスにデニムのタイトミニスカートのカジュアルなコーディ