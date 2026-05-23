この先は27日(水)から28日(木)頃は前線の影響で広く雨が降りますが、29日(金)からはいったん広く晴れるでしょう。今年の梅雨入りは平年より遅くなる可能性があります。ただ、6月上旬には台風や熱帯低気圧が北上する恐れもあり、今後の動向に注意が必要です。5月27日〜28日頃は広く雨24日(日)は北海道から東北は雨が降るでしょう。関東も雲が広がりやすく、雨の降る所がありそうです。最高気温は平年より低いでしょう。東海から九州