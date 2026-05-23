元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。スポーツジムで測定した体脂肪率を明かし、注目を集めている。「ジムで体組成を測った」と明かした山本。「どうやら私は体脂肪率が30%あって大体黒毛和牛と同じくらいらしい」と体脂肪率が30％であることを激白。「誰が霜降り高級肉や」と自らツッコミを入れていた。フォロワーからは「A5ランクかな」「そんだけ痩せてんのに黒毛和