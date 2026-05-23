セクシー女優で『小悪魔ageha』専属モデルの伊藤舞雪が20日、デジタル写真集『i miss you』を発売した。【写真】美しいくびれ…美背中＆美脚を披露した伊藤舞雪本作は、セクシー女優として活躍する一方で、ギャル系ファッション誌『小悪魔ageha』の専属モデルも務める伊藤が、写真家・丸谷嘉長氏とタッグを組んだ一冊。キャリアを重ねた伊藤の“最新撮”は、あでやかな衣装をまといながら、“業界史上No.1クビレ女王”として