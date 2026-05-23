25年関屋記念を制したカナテープ（牝7＝堀、父ロードカナロア）が23日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は北海道日高町の坂東牧場で繁殖入りする予定。通算21戦5勝、獲得賞金は1億5707万4000円。17日のヴィクトリアマイル10着がラストランになった。