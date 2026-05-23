サッカーの元ドイツ代表で、J1ヴィッセル神戸でもプレーしたグールニク・ザブジェ（ポーランド）のFWルーカス・ポドルスキ（40）が22日、現役引退を表明したと複数の海外メディアが報じた。代表通算では130試合に出場して49得点を記録。地元開催だった2006年W杯で3得点を挙げて3位に貢献し、メッシ（アルゼンチン）やC・ロナウド（ポルトガル）らを抑えて最優秀若手選手に選ばれた。3大会連続のW杯出場となった14年ブラジル大