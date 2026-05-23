中国中部・山西省の炭鉱でガス爆発が起き、炭鉱内に多くの人が取り残されました。中国メディアによりますとこの事故で90人が死亡しました。【映像】ガス爆発が起きた炭鉱周辺の様子事故が起きた炭鉱がある山西省沁源県の地元政府の発表によりますとガス爆発は現地時間22日の午後7時半ごろに起きました。当時は247人が炭鉱内で作業をしていたということです。中国中央テレビによりますとこの事故で90人の死亡が確認され、い