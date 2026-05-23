中国・蘇州で行われたAPEC貿易担当大臣会合後の会見で、赤沢亮正経済産業大臣は、中国の王文涛商務部長と短時間接触したことを明らかにした。【映像】APEC貿易担当大臣会合後の会見の様子赤沢大臣は、日中関係について問われると「今回、APEC貿易担当大臣会合では、22日ですね、昨日の夕食会が始まる際にですね、王部長と短時間立ち話をいたしました」と説明した。そのうえで「内容について外交上のやり取りのため、詳細をコメ