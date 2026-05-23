◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年5月23日みずほペイペイD）日本ハム・細野晴希投手（24）がまさかの3回4失点で降板となった。2回に先制点をもらったが、3回2死一、二塁で近藤に同点適時打を浴びた。さらに栗原に死球で2死満塁のピンチを招くと、柳田に勝ち越しの中前2点適時打、山本祐には内野安打でこの回4点目を失った。細野はノーヒットノーランを達成した3月31日のロッテ戦（エスコンフィールド）以