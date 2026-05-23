音楽ユニットYOASOBIの「ikura」こと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）が22日深夜放送の日本テレビ系「今夜は飲んで帰ろう」（金曜深夜0時半）に出演。齋藤飛鳥の好きなポイントを語った。齋藤は幾田について「歌番組で昔ごあいさつみたいなことはやったことあるんですけど、周りに人も多かったし、直接何かお話しするっていうのは初めてです。楽しみ」と意気込んだ。一方幾田は「齋藤飛鳥さん、『推しの子』という作品