「楽天−ロッテ」（２３日、楽天モバイル最強パーク）「楽天メディカル頭頸部（とうけいぶ）がん克服デー」として開催された一戦でタレントの見栄晴が始球式を務めた。四方に頭を下げてあいさつしマウンドに上がった見栄晴は、大きく振りかぶって投球。ボールはワンバウンドしたものの捕手のミットに収まり、場内から大きな拍手が送られた。見栄晴は２４年１月にステージ４の下咽頭がんと診断されたと明かし、治療のため