歌手和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午後1時）に出演。「生アッコってすごいんだな」と自分自身に驚いた。4月にスタートしたお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかおとのTBS系新番組「アッコとジャンボ」についてトーク。アシスタントのフリーアナ垣花正が「『アッコとジャンボ』がすごいですね、今」と話題を向けると、和田は「ありが