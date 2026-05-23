「ゆっくり食事をとるこてつ。その食事を狙ううめ。静かな戦いが繰り広げられてます」【動画】ご飯を狙うブタVS守る犬！絶妙な間合いそんなコメントが添えられた動画がInstagramで話題です。映っているのは、マイクロブタの「うめ」くん（5歳・男の子）と、元保護犬の「こてつ」くん（2歳・男の子）。ご飯を食べようとしているこてつくんのすぐそばで、じっとチャンスをうかがっているうめくん。こてつくんはそれを察してか、ムキ