核軍縮の方向性を議論するＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議は最終文書を採択できずに閉幕しました。２０１５年以降３回連続で決裂となりました。 ニューヨークの国連本部で４週間行われたＮＰＴ再検討会議は、最終文書の表現をめぐって交渉が難航し、各国の対立点を減らすために議論の過程で内容が大幅に絞り込まれました。 しかし、イランを名指しして「いかなる核兵器も決して開発や取得をしてはならない」と