◇パ・リーグオリックス─西武（2026年5月23日ベルーナドーム）2年ぶりの1軍昇格即「4番・一塁」スタメンに抜擢された21歳の内藤がさっそく魅せた。4回1死一塁で迎えた第2打席。1―2と追い込まれながら佐藤爽の124キロチェンジアップを左手一本で運び、左翼の頭上を破った。打球が転々とする間に、一走・森友が一気に本塁へ突入。本塁の微妙な判定は「アウト」とコールされ、岸田監督はリプレー検証をリクエスト。結局