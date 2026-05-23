人気アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』（以下、エヴァ）のオープニングテーマ「残酷な天使のテーゼ」で知られる歌手・高橋洋子が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【全身ショット】唯一無二のドレス姿で登場した高橋洋子高橋は、ラメ感のあるきらびやかなドレス姿で登場。輝くドレスは、肩周りの大胆なデザインとボリューム感のあるスリーブが印象