◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年5月23日楽天モバイル）ロッテの山口が3試合連続の一発を放った。1―2の6回2死から楽天の先発・早川の初球、145キロを豪快に振り抜き、左翼スタンドに運んだ。20日の西武戦、そして前日の楽天戦に続く今季4号。山口は「「打ったのは真っすぐです。うれしいです。同点にすることができたので、次も頑張ります」とコメントした。