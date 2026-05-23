米大リーグ、ブルワーズ―ドジャース戦で盛り上がる上半身裸の集団＝22日、ミルウォーキー（共同）米大リーグの球場で、若い男性らが脱いだシャツを頭上で振り回す「タープス・オフ（シャツ脱ぎ）」と呼ばれる応援スタイルが流行している。22日に大谷翔平らのドジャースが乗り込んだブルワーズの本拠地球場でも、左翼ポール際の一角を上半身裸の集団が占め、さまざまなコールを響かせた。ブルワーズの公式X（旧ツイッター）も「