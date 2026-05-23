長久手古戦場記念館にある、壁3面に映像を映すシアタールーム＝愛知県長久手市羽柴（豊臣）秀吉と徳川家康が相対した「小牧・長久手の戦い」の主戦場とされる長久手古戦場（愛知県長久手市）に体験型の記念館がオープンした。臨場感あるシアターやプロジェクションマッピング、デジタル技術を駆使した火縄銃の射撃体験が人気を集めている。戦いは、1584年3月に勃発。織田信長の死後、天下統一を目指す秀吉の軍と、信長の次男・