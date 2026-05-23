米大リーグのエンゼルスは22日、左肩の炎症で離脱している菊池雄星を15日間から60日間の負傷者リスト（IL）に移行させたと発表した。メジャー公式サイトによると、菊池は3日にILに入り、ノースロー調整をしていたが、近日中に投球プログラムを再開する予定。オールスター戦後の7月下旬には復帰できると見込んでいるという。（共同）