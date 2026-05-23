タレントの指原莉乃（33）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。普段聴く音楽について明かした。約10年ぶりに訪れたファミリーレストラン「サイゼリヤ」でのランチ動画の中で、「今年はYouTubeを頑張ります」と宣言した指原。普段からYouTubeに「救われている」ことを明かした。「自分が情報を入れたくない時（に見る）」と説明し、「変な話、私音楽の仕事だから、音楽も聴けないんですよ」とアイドルのプロデュース