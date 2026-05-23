◆レスリング明治杯全日本選抜選手権第３日（２３日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子５７キロ級で２４年パリ五輪金メダルの藤波朱理（レスター）が、連勝を「１５２」に伸ばし、決勝に進出を果たした。今春、半導体などを扱う「レスター」に入社し、社会人となって迎えた初の大会。赤を基調とし、胸には「Ｒ」の文字、腰には大きな星の