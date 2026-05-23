◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは３回に打線がつながり、逆転に成功した。１点ビハインドの３回２死一、二塁。近藤がフルカウントから中前へはじき返し、３試合連続の適時打で同点に追いついた。その後も２死満塁から柳田の中前打で２者が生還。続く山本祐も２死二、三塁から投手強襲の内野安打を放って計４点を奪った。