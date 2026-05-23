今年４月に第１子を出産した、元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、２３日までに自身のＳＮＳを更新。妊娠時の思い出ショットを公開した。インスタグラムに「Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」と書き始め、黒のワンピースで、お腹がふっくらと膨らんだ姿を投稿した久慈。「すでになつかしいぽっこりおなか」とつづり、ゆったりとした服装で外出する様子も披露した。この投稿には「記念写真撮っておいて良かったですね」