◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節（２３日）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出された国内組の全３選手（ＤＦ長友佑都＝ＦＣ東京、ＧＫ早川友基＝鹿島、ＧＫ大迫敬介＝広島）が、最終節でベンチ外となった。＊＊＊鹿島のＧＫ早川友基は、代表活動によりプレーオフラウンドの欠場が決まっていることもあり、この日はベンチ外に。チームは早川不在で臨む西地区１位との“優勝決定戦”に向け、ここま