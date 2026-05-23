５月２３日の東京９ＲカーネーションＣ（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、単勝１・３倍の断然１番人気に支持されたイクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が上がり３３秒７の末脚で、ゴール直前で差し切った。２５年１０月の新馬戦に続いて、２勝目を挙げた。勝ち時計は１分４６秒４（良）。２３年度のロンジンワールドベストレースホースランキングで世界一に輝いたイクイノックスの全妹という超